Selon une enquête de Touring, 57 % des automobilistes accepteraient une forme intelligente de taxe kilométrique à condition que les taxes actuelles soient supprimées.

Pour mémoire, cet épineux projet vise à revoir la fiscalité automobile qui ne reposera non plus sur le principe de la possession d’un véhicule, mais bien sur son utilisation en fonction de la distance parcourue, de l’heure à laquelle vous vous déplacez, et de la cylindrée du véhicule.

(...)