En dépit de voix discordantes qui se sont exprimées sur le projet au cours des derniers mois, ce score est similaire à celui enregistré lors de la précédente enquête, réalisée en 2020.





Le pourcentage de 72% d'opinions favorables au projet et jugeant cette ligne de métro utile augmente à 75 % en zoomant sur les cinq communes directement concernées (Forest, Saint-Gilles, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Evere).





Par ailleurs, 73 % des sondés estiment que le métro est le moyen de transport le plus efficace pour traverser la ville et que le métro 3 est un investissement durable, qui permettra de rendre les transports publics bruxellois plus attractifs.





Ils sont 61% à estimer que la nouvelle ligne de métro contribuera à atteindre les objectifs climatiques de la Région de Bruxelles-capitale.





Selon la STIB et Beliris, la future ligne de métro 3 permettra aux voyageurs de relier Evere et Forest en passant par le centre-ville en 20 minutes. La gare du Nord sera accessible en 10 minutes depuis Bordet ou Albert. La ligne comptera 18 stations de métro et sera longue de 10,3 kilomètres.





Le projet comporte deux phases: la transformation de l'axe de prémétro existant actuellement entre Albert et Gare du Nord en un axe de métro et le prolongement de cet axe depuis la Gare du Nord jusqu'à Bordet, dans les environs du siège de l'OTAN.

Il y a eu 1.023 répondants. La marge d'erreur est de 3,07%.