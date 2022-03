Les travaux de réaménagement de la place ixelloise entre les étangs et la chaussée de Boondael devraient être terminés en mai. Quant à l’impact de mobilité ? On attend le nouveau plan de circulation pour ce printemps…

C’était un rond-point dans un quartier résidentiel non loin des étangs d’Ixelles. Ce sera bientôt une place. L’intersection des rues Guillaume Stocq, Victor Greyson et des Échevins est en cours de réaménagement.

© D.R.

Les autorités écologistes-socialistes ont décidé de réaménager cette "mer d’asphalte" en une place plus agréable pour les piétons, avec des aménagements "de type Fernand Cocq". "Il y a des problèmes de vitesse dans la zone et le quartier était demandeur d’un espace convivial", explique l’échevin de la Mobilité, Yves Rouyet (Écolo). Depuis de la pandémie, des riverains ont en effet transformé le giratoire en "îlot du lien social" avec différentes activités autour de l'arbre central.

Fini en mai

Selon les plans, la connexion entre la rue des Échevins et la rue Victor Greyson est supprimée. Libérant de facto de l’espace pour une "place".

Ces travaux de grande ampleur devraient, selon l’échevin des Travaux Yannick Piquet (PS), se terminer fin mai. Le majestueux pin est conservé, et seize arbres supplémentaires vont être plantés sur le site. "Les arbres seront plantés à l’automne dès que la saison nous le permettra", précise l’échevin des Travaux.

Le chantier, en voirie communale, bénéficie de subventions régionales de Bruxelles Mobilité à hauteur de 700.000€.

Quant aux implications de mobilité de ce projet réorganisant la voirie ? Les autorités planchent actuellement sur un nouveau plan de circulation, plus global, pour l’ensemble du quartier des étangs, attendu pour le printemps 2022. De même, grand changement à venir dans le périmètre : la mise à sens unique de la chaussée de Boondael (vers le boulevard Général Jacques). Un projet qui implique également des réaménagements de voirie, et qui, à cause d'un retard lié au permis, devrait se dérouler dans le courant 2023.