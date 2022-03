Belga et la rédaction

C’est un incitant pour encourager les Bruxellois à se débarrasser de leur voiture, ou en quelque sorte dédommager ceux qui ont vu leur véhicule banni de la capitale par la Zone de Basses Émissions. Jusqu'ici, la prime Bruxell'Air offrait deux alternatives à la possession d'une voiture individuelle: les transports en commun ou un budget vélo, avec en complément, la voiture partagée. À présent, le nombre d'options est sensiblement élargi.

Selon Bruxelles Environnement, la personne qui sollicite la prime peut choisir un budget vélo avec Pro Velo pour acheter du matériel deux-roues; un abonnement au système de vélos partagés Villo!; une enveloppe pour les taxis Victor Cab; des abonnements de transports en commun et des chèques TaxiBus via la STIB; un abonnement et une enveloppe pour les systèmes de voitures partagées Cambio; un budget pour le système de voitures partagées Poppy.

Il peut aussi bénéficier d'un service de Mobility as a Service (MaaS) de Modalizy. En plaçant de l'argent sur une carte Modalizy Flex, le citoyen peut acheter au fur et à mesure toutes sortes de services de mobilité (tous les types de transports en commun, des trottinettes, des taxis, des scooters, de la location de voitures, etc.).

3 millions d'euros

Cette offre pourrait encore s'étoffer à l'avenir. Le bénéficiaire de ces services peut aussi bien être le demandeur de la prime qu'un membre de son ménage.

Le budget alloué à la prime Bruxell'Air est passé de 750.000 à plus de 3 millions d'euros, financés en partie dans le cadre du Plan de Relance européen. Les bénéficiaires pourront recevoir 500, 700 ou 900 euros pour une période de 2 ans. Le montant varie en fonction du revenu et du statut du bénéficiaire. Les ménages aux revenus les plus modestes recevront le maximum de la prime, à savoir 900 euros, tout comme les ménages dont un membre possède une carte de stationnement de personnes handicapées.

En 2020, 886 primes Bruxell'Air ont été versées à des particuliers. "Les motivations des usagers sont diverses : le coût d’un véhicule personnel, son utilité limitée (un véhicule reste 95% du temps en moyenne au garage et 60% des déplacements à Bruxelles font moins de 5 km, une distance qui peut se faire facilement à pied ou à vélo), sans oublier la perte de temps et le stress occasionnés par la congestion automobile, et la crainte de ne pas trouver de stationnement à destination", indique Bruxelles Environnement.