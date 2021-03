Début 2020, la SNCB a attribué un marché immobilier à un consortium privé qui s’est vu confier la rénovation du bâtiment abritant le Tri Postal et la construction d'environ 80.000 m² de bureaux pour abriter le siège central de la SNCB.

C'est dans ce cadre que ce consortium a déposé une demande de permis pour une première partie du projet, au 49 avenue Fonsny, pour la création d'un hôtel de 231 chambres. L'enquête publique qui s'est déroulée du 8 février au 9 mars dernier a fait l’objet d’une forte mobilisation citoyenne.

La commune de Saint-Gilles, qui sera amenée à rendre son avis sur ce projet à la suite de la commission de concertation du 23 mars, estime regrettable que cette demande soit introduite indépendamment de celle concernant le futur siège de la SNCB qui lui a fait l'objet d'un concours d'architecture. "Ce, alors que les deux permis sont intimement liés puisqu’ils concernent des fonctions destinées à atterrir dans le même bâtiment et qu'il s'agit du même consortium de promoteurs. Cela nuit à une vision d’ensemble du projet au sein d’un même bâtiment historique", explique la commune dans un communiqué.

Toujours en attente du PAD Midi

Par ailleurs, ces opérations sont censées être cadrées par le plan d'aménagement directeur (PAD) "Midi" destiné à fixer notamment des affectations en termes de mètres carrés de bureaux, logements, commerces et autres équipements ainsi que des gabarits minimaux et maximaux. "Or, ce PAD Midi annoncé depuis longtemps est toujours en gestation et n’a pas encore été mis à l’enquête publique", regrette la commune.

"Il est donc regrettable de ne pas disposer de cette vue d'ensemble, à l'échelle du quartier, pour se prononcer sur la pertinence du projet d’hôtel, ni des informations de l'évaluation des incidences environnementales sur l'impact cumulé des différents projets amenés à s'implanter dans le périmètre autour de la Gare du Midi", fustige la commune.

En l’état actuel, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Saint-Gilles demande donc au gouvernement régional d’accélérer le processus d’élaboration du PAD afin d’avoir une vue d’ensemble sur le réaménagement futur du quartier du Midi et à la SNCB de déposer un nouveau permis d’urbanisme qui englobe l’ensemble de ses projets, y compris de bureaux.

Le collège saint-gillois demande également de revoir le projet en intégrant plus de fonctions commerciales et d’équipement collectif aux rez-de-chaussée et 1er étage afin de favoriser le lien social en interaction avec le quartier.