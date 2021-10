Circulant actuellement entre le Heysel et Uccle (arrêt Vanderkinderen), le tram 7 devrait voir à l’avenir son trajet se prolonger jusqu’à Forest et la station Rochefort, et même à terme vers Anderlecht. C’est du moins l’ambition des autorités. Le grand débat réside cependant dans la manière d’effectuer ce prolongement. Plusieurs scénarios sont envisagés à l’heure actuelle : un passage sous le parc de Forest, un contournement en surface via les avenues Besme et Reine Marie-Henriette, ou une option hybride… Et autant dire que le sujet ne laisse pas les Forestois indifférents. Un toutes-boîtes circule actuellement dans les quartiers à proximité du parc pour dire "non au drame du tram en surface".