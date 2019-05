Le trafic automobile y sera largement limité. Place aux vélos et aux piétons !

Après plus d’un an de travail pour peaufiner le projet suite à la concertation avec les riverains et acteurs du quartier, la Région bruxelloise passe aujourd’hui une nouvelle étape importante en déposant la demande de permis d’urbanisme du projet de réaménagement du rond-point Schuman, au coeur du quartier européen. Concrètement, l’agora (ou place) Schuman deviendra une large zone piétonne encore plus étendue que sur le projet initial où l’accessibilité des cyclistes, piétons et transports publics sera renforcée. Un lien verdurisé entre le parc du Cinquantenaire et Maelbeek sera créé. Tandis que le trafic automobile étant limité uniquement entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. Une piste cyclable sécurisée couleur ocre permettra également de faire le lien entre ces deux axes.

"Le concept de centralité avec le dessin des cercles concentriques au sols, l’installation d’un majestueux auvent miroir au centre de l’espace et la création d’une vaste agora centrale et piétonnisée restent au cœur du projet", commente le ministre en charge du dossier Pascal Smet (SP.A). "Sur l’ensemble du périmètre, un vaste domaine piétonnier est créé allant du parc du Cinquantenaire jusqu’au pont Loi. La circulation entre l’avenue de Cortenbergh vers la rue de la Loi est maintenue. L’ensemble de l’espace sera dès lors traité de manière cohérente et homogène et verdurisé au maximum."

Les éléments sécuritaires liés à la spécificité du quartier intégrés dans le mobilier urbain

"En matière de sécurité, le périmètre du projet est en effet considéré comme une zone sensible étant donné la présence directes de plusieurs bâtiments des institutions européennes. Afin de maintenir l’esthétique du projet et de ne pas le dénaturer par la pose de toutes une série d’infrastructures lourdes (potelets, blocs, barrières, …), le bureau d’étude a opté pour un choix simple et cohérent : intégrer les aspects sécuritaires dans le mobilier urbain et libérer un maximum d’espace public pour la promenade et la rencontre."

© COBE



Ainsi, pour protéger l’espace au Nord du projet, un long muret longe le pourtour de l’agora urbaine. Végétalisé et utilisé comme large banc, celui-ci s’intègre parfaitement dans le projet. Au niveau de l’esplanade Loi entre la Commission et le Conseil, une série de larges bacs/bancs plantés d’arbres permettra de protéger cet espace de toute éventuelle intrusion dans la zone apaisée. Suite aux consultations citoyennes, le projet a été revu afin de maximaliser la verdurisation de l’espace. Néanmoins, étant donné la très faible profondeur au sol liée à la présence de la station Schuman et du tunnel Loi, les possibilités de plantations au sol sont limitées sur l’espace central. En plus des nombreuses plantations d’arbres situés des deux côté Petite Loi, le long muret sera végétalisé sur toute sa longueur. Autre adaptation, la face extérieure de l’auvent miroir sera végétalisée.

"Ne dites plus rond-point, mais place Schuman. Une place est un lieu de rencontre, c’est un lieu emblématique pour Bruxelles. La nouvelle place Schuman sera désormais tout cela. Bruxelles et l’Europe en ont besoin. En ses temps troublés, l’Union européenne a besoin d’un cœur symbolique, d’un lieu de rencontre pour ses citoyens. Nous dotons ainsi Bruxelles, la capitale de l’Europe, d’un nouvel espace central où la vie renaîtra. Ce projet incarne l’ambition de notre ville tant d’un point de vue architectural qu’en terme de vision moderne et durable de la mobilité. Avec l’introduction de la demande de permis, nous franchissons aujourd’hui une étape importante. De vulgaire rond-point destiné au trafic automobile, le rond-point Schuman va être rendu dans les mois à venir aux bruxellois et européens pour devenir demain une agora urbaine, un espace de vie apaisée au cœur du quartier européen", se réjouit Pascal Smet.

Montant de l'investissement : 7,78 million d’euros HTVA. Pour rappel, la Région est en charge du volet étude et élaboration du projet, Beliris de la réalisation des travaux.