Les Jettois et les habitués savent ô combien le quartier autour de l’avenue Firmin Lecharlier est parasité par le trafic de transit, qui apporte avec lui congestion, insécurité et pollution.

En vue de résoudre ces problèmes de mobilité dans ce périmètre abritant cinq écoles, le collège échevinal jettois a décidé de revoir le plan de circulation du quartier en s'inspirant du plan régional Good Move.

L’avenue Firmin Lecharlier sera désormais placée à sens unique en direction du boulevard de Smet de Naeyer, avec cependant une exception pour le bus. De même, l’avenue Paul De Merten sera à sens unique en direction de l’avenue de Jette. La rue Aloïs Verstraeten va quant à elle changer de sens.

Plusieurs placettes verront également le jour avec des "filtres" modaux qui empêcheront certaines manœuvres en voiture. Ces obstacles seront situés à quatre endroits : le long de l’avenue de Jette au croisement avec l’avenue De Merten, le long de l’avenue Charles Woeste à l’intersection avec l’avenue de Levis Mirepoix, à l’avenue Firmin Lecharlier au niveau de la rue de Moranville et enfin au square Amnesty International.

Deux nouvelles rues scolaires vont aussi voir le jour sur deux tronçons de l’avenue de Levis Mirepoix, avec des barrières installées à certains moments de la journée pour bloquer l’accès des rues aux véhicules (à l’exception des riverains).

© D.R.

"Grâce à ces interventions, nous rendons le quartier plus sûr pour les usagers actifs de la route et nous améliorons la qualité de l'air", se réjouit l'échevine jettoise de la Mobilité Nathalie De Swaef (Groen). Ces changements devraient entre autres permettre au bus 14 de circuler plus rapidement. Ajoutons que toute l’avenue Firmin Lecharlier va connaître un réaménagement complet dans les prochaines années.