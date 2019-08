Les travaux dans les rues Pletinckx, Saint-Géry, Borgval et de la Grande Île autour de la place Saint-Géry commenceront en octobre.

L'échevin de la mobilité de la Ville de Bruxelles Bart Dhondt (Ecolo) a présenté le plan de rénovation des rues entourant la place Saint-Géry. L'objectif de ces travaux : rendre ce quartier populaire beaucoup plus accessible aux cyclistes et aux piétons. "Quelqu'un avec des problèmes de mobilité ou qui traverse la rue de la Grande Île avec une poussette d’enfant, un cycliste qui ose s'aventurer dans la rue Pletinckx, tous savent pourquoi cette rénovation est indispensable. Le confort des piétons et des cyclistes sera nettement amélioré", explique Bart Dhondt. A la fin de la présentation, les 76 riverains présents ont eu l’occasion de poser leurs questions et faire de multiples suggestions.

"Le type de travaux était fixé depuis longtemps. Les rues autour de la place Saint-Géry seront refaites comme celle du Pont de la Carpe: des trottoirs plus larges et des pavés sciés pour aplanir l’espace. Ce qui restait à discuter, c'était le "quand" et le "comment" : l’organisation des travaux et l'impact sur le quartier. Nous voulions entendre les riverains à ce propos. C’était l’objectif de la rencontre d’hier. Au cours des prochaines semaines, nous avons l’ambition de répondre aux questions et aux préoccupations qui se sont exprimées hier. "

La première phase du chantier débutera en octobre et durera jusqu'en avril de l'année prochaine. Pour que les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes disposent de plus d'espace, les routes autour de la place seront rétrécies et les trottoirs élargis. La deuxième partie des travaux débutera en août 2020 avec le chantier rue de l’Eclipse, rue de la Grande Île (entre la rue des Six Jetons et des Riches Claires) et rue des Riches Claires (entre la rue de l’Eclipse et de la Grande Île).