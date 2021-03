Le programme de rues scolaires de la commune, lancé pour la première fois en 2019 avec le soutien de Bruxelles-Mobilité, est un réel succès, se réjouissent les autorités locales. Raison pour laquelle la commune a décidé de mettre en place une rue scolaire à quatre nouveaux endroits sur demande des écoles qui s’y situent. Une nouveauté cette année : des étudiants ont été engagés pour assurer une présence à côté des barrières de fermeture.

Sont concernées, la rue Dr. Jacobs (Basisscholen Sint-Pieter & Sint-Guido, Sint Guido-Instituut, et Institut Notre-Dame Jacobs Procession), la rue des Goujons (Athénée Royal Leonardo da Vinci), la rue Démosthène (école M 19 Les Goélands et école P 17 Pierre Lairin) et la place Séverine (ecole Les Acacias, Basisschool Goede Lucht).

Pour rappel, une rue scolaire est une rue où se situe l'entrée d'une école et qui est fermée à la circulation en début et fin de journée scolaire. Durant cette période, la rue ne peut être empruntée qu'à pied ou à vélo. Les habitants de la rue concernée peuvent toutefois quitter la rue en roulant à faible allure, et peuvent demander une dérogation pour entrer. Ce sont les écoles et les parents d’élèves qui prennent l’initiative de demander la mise en place d’une rue scolaire à la commune.

"En début et en fin de journée scolaire, la circulation est souvent chaotique et dangereuse autour des écoles. Avant tout, une rue scolaire permet aux élèves de faire les derniers mètres avant de rentrer dans la salle de classe à pied et à vélo en toute sécurité. Mais il y a d’autres raisons de mettre en place des rues scolaires : la qualité de l’air notamment, dont on sait qu’elle est souvent très mauvaise surtout aux abords des écoles quand les parents déposent leurs enfants en voiture," expliquent l'échevine de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch, l'échevin de l'Enseignement francophone Guy Wilmart et celle de l'Enseignement néerlandophone Elke Roex.