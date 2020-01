"Les politiques prennent des décisions néfastes aux conséquences catastrophiques pour les habitants et les indépendants de Forest"

Depuis le 1er janvier dernier, une "zone événement" a été instaurée autour de la salle de concert de Forest National. Ainsi, le parking coûte désormais 5 euros de l'heure les jours de concert dans une grande zone autour de Forest National de 19h30 à 24h00 et l’amende s'élève à 50 euros. La raison invoquée est que cela va résoudre tous les problèmes de parking pour les riverains causés par Forest National.

Mais les riverains ne sont pas de cet avis. C'est ainsi qu'un comité de 700 riverains forestois dont 120 commerçants et professions libérales ont diffusé ce dimanche un dépliant "Pourquoi sommes-nous pigeons?" auprès de 20.000 boîtes aux lettres de la commune de Forest.

"Nous n’avons aucune idéologie politique mais nous en avons marre d’être "pigeonnés" par nos autorités communales. Ils prennent des décisions néfastes aux conséquences catastrophiques pour les habitants et les indépendants de Forest sans la moindre concertation et de façon unilatérale", expliquent les riverains. "Nous avons tenté tous les moyens démocratiques mis à notre disposition (présence de 300 personnes aux conseils communaux, affichage, pétitions, interpellation citoyenne,…) sans succès. Que du contraire : le collège des Bourgmestre et Echevins a même vendu à Forest National des espaces de parking dévolus aux riverains au mépris des personnes handicapées et des règles de sécurité. Preuve supplémentaire également que leur seule motivation est l’attrait financier de cette réglementation."

"Pouvoir réunir en quelques jours 700 riverains cosignataires en quelques jours en dit long sur la crise de confiance totale envers nos autorités et sur le désastre que nous vivons. Nous ne savons plus quoi faire et nous sommes désespérés."

Aujourd'hui, les riverains demandent que "certains politiciens arrêtent de clamer que leur priorité est l’écoute des citoyens et la démocratie participative ou la transparence alors qu’ils font exactement l’inverse quand ils sont au pouvoir ! Et que ces mêmes politiciens arrêtent de détruire les commerces, les professions libérales, les clubs de sport et les entreprises de Forest !"