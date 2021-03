Le quartier du cimetière de Jette et ses alentours va changer de visage en 2022. Le projet est soumis à l’enquête publique à partir de demain. Voici, en détail, tout ce qui va changer pour les habitants du quartier et les usagers de la Stib.

La partie du boulevard de Smet de Naeyer située entre les avenues Charles Woeste et Guillaume De Greef, ainsi que l’avenue des Démineurs, l’avenue Secrétin et une partie de la rue Jules Lahaye, vont faire l’objet d’un important projet de réaménagement, qui débutera cet été.

"Ce vaste projet mettra l’accent sur les espaces verts, l’accessibilité des arrêts, l’intermodalité, le confort des riverains et la mobilité des piétons et cyclistes. Il intègrera aussi une gestion différenciée des eaux pluviales, ce qui permettra de renvoyer les eaux de pluies naturellement vers les sous-sols et nappes phréatiques", explique la Stib. "Un tout nouvel espace vert sera créé entre le Cimetière de Jette et la maison de repos Le Christalain. Le parc mettra en valeur l’arbre classé situé aujourd’hui sur le square de la rue Jules Lahaye ainsi que le monument aux morts. Seuls les trams de la ligne 19 traverseront cet espace vert."

© STIB

Ce réaménagement engendrera quelques changements pour les usagers de la Stib. Les zones d’arrêts de trams et de bus Cimetière de Jette seront rassemblées en un seul et unique point central, situé sur le boulevard de Smet de Naeyer. Ce nouvel arrêt unique deviendra de ce fait un véritable pôle multimodal. Par ailleur, les arrêts Cimetière de Jette, Guillaume De Greef et Démineurs seront mis aux normes d’accessibilité pour les PMR.

Sur le boulevard de Smet de Naeyer, les voies seront déplacées en site propre, le long du trottoir et d’une piste cyclable qui longeront directement le Cimetière de Jette. Dans le cadre de ces aménagements, le terminus du tram 62 situé au Cimetière de Jette sera déplacé pour que le nouveau parc puisse y être installé. La STIB et les différentes parties prenantes étudient actuellement les différentes possibilités d’implantation du terminus ailleurs, dont une localisation du côté de l’hôpital Brugmann.

Des pistes cyclables marquées seront également délimitées au sein de l’Itinéraire Cyclable Régional empruntant l’avenue des Démineurs et Secrétin. L’ensemble des trottoirs seront élargis afin de faciliter les déplacements des piétons. Enfin, le rond-point situé entre la rue Jules Lahaye et le boulevard de Smet de Naeyer sera supprimé et transformé en un carrefour à trois branches, permettant une récupération des espaces au profit de la végétation et des modes doux .

Le début des travaux est prévu pour l’été 2021. Ils commenceront par les interventions des impétrants (égouttage, électricité, eau, télécommunications, etc.). Les travaux aux voies de tram seront réalisés en 2022 et Bruxelles Mobilité se chargera ensuite des travaux de réaménagement des voiries, trottoirs et du nouvel espace vert.