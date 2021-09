Une des artères principales pour entrer dans Bruxelles, l’Avenue Charles Quint va être entièrement réaménagée dans sa partie entre le ring et la Basilique.

Souvent victime d'embouteillages, cette voirie fait depuis longtemps l’objet de projets de rénovation. "La densité du trafic la rend peu accueillante pour les habitants, les piétons, les cyclistes et les commerçants. Il est difficile de traverser l’avenue et les déplacements sont compliqués pour les personnes à mobilité réduite", indiquent les instances régionales.

Bruxelles Mobilité dans le cadre du plan "Good Move" envisage donc de réaménager cette voirie. Il sera question de "rendre l’espace public plus agréable pour les piétons et cyclistes", et pour cela il va falloir "verduriser l’avenue, aménager des trottoirs plus accueillants et des pistes cyclables plus sécurisées, recréer du lien entre les deux rives de l’avenue en facilitant les traversées au niveau des carrefours".

Pour "maîtriser le trafic entrant " l’entrée de la ville devrait être davantage marquée et la structure paysagère sera requalifiée. De même, des aménagements auront lieu au niveau des transports publics et de la perméabilisation des sols.

Les squares qui bordent l’avenue Charles Quint sont également appelés à être redessinés "afin d’en faire des espaces de convivialité pour les riverains". Il s’agit des quatre places situées rue de Termonde, rue Oscar Maesschalck, clos Louis Banken et clos Willy Chambon.

L’enquête publique a été ouverte ce mercredi et durera jusqu’au 15 octobre. Un "atelier participatif" aura lieu le 9 novembre en soirée.