Malgré le niet ferme et définitif de l'administration régionale au sujet de l'avenir de l'avenue de la Toison d'Or, Touring ne lâche pas le morceau. Dans sa newsletter envoyée à ses membres, la société spécialisée en assurance et dépannage automobile réitère son soutien au projet avancé par un groupement de commerçants et imaginé par l'architecte Pierre Lallemand (le plan Egmont). "La Région bruxelloise envisage de s'attaquer à la petite ceinture entre la place Louise et la porte de Namur. Cela impliquerait non seulement la suppression de 365 places de parking entre l'avenue Louise et la porte de Namur, mais aussi une réduction du nombre de voies en surface", dénonce Touring.

"Dès le début, nous avons proposé de concentrer le trafic automobile en sous-sol, en creusant des accès aux parkings souterrains. Cela laisserait non seulement plus d'espace vert, mais aussi plus d'espace pour la mobilité active, les transports en commun ou encore les services de taxi et de livraison. Mais les autorités ont rejeté cette idée, jugeant le projet trop coûteux alors que ce système d’accès souterrain est en place depuis longtemps dans les tunnels Loi et Belliard, pour les fonctionnaires européens", avant Touring qui pose la question de la fermeture des tunnels.

"Quand les tunnels doivent être fermés - comme c’est souvent le cas lors d’intempéries ou d’entretiens - par où devront alors passer les voitures ? La suppression d'une voie le long de la Toison d’Or est inutile car il existe de très larges trottoirs où une piste cyclable peut facilement être intégrée. Mais également du côté du Boulevard de Waterloo, la voie parallèle existante devrait être conservée", conclut Touring dans son courrier avant de faire appel au bon sens des l'autorité régionale qui, rappelons-le, a déjà pris sa décision.