Réduire la rue Belliard à trois bandes : "Un test pourrait voir le jour dans le courant de l'année" Bruxelles Mobilité Ro.Ma.

La réduction de bandes permettrait d’"avoir un aménagement cyclable et piéton plus sécurisé" et de "verduriser la rue", selon la ministre Elke Van den Brandt. Cette voirie névralgique, qui fait la connexion entre le centre de Bruxelles et Etterbeek parallèlement à la rue de la Loi, comptait pour rappel cinq bandes jusqu’en 2019. Depuis lors, cette rue fortement empruntée par les navetteurs compte quatre bandes de circulation automobiles et deux pistes cyclables séparées grâce à des blocs de béton.