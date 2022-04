Le groupe d’opposition demande à la Région d’investir dans Billy Bike, en difficulté et à la recherche d’un repreneur. Du côté du ministère régional de la Mobilité, on rappelle l'existence de "procédures légales avec des bases objectives".

L'information circule depuis ce jeudi. Selon L’Écho, la société bruxelloise de vélos partagés Billy Bike fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire et cherche un repreneur.

Les Engagés bruxellois (ex-CDH) "demandent à la Région bruxelloise d’investir et de sauver l’entreprise". Selon le groupe d’opposition au Parlement régional, il s’agit d’une "opportunité unique de sortir par le haut du bourbier Villo, tout en sauvant l’expertise et l’emploi développés par Billy Bike depuis 5 ans".

Le député Christophe De Beukelaer demande de longue date de casser le contrat de la Région avec Villo en raison d’un accord jugé déséquilibré et d’une qualité de service considérée comme insuffisante. "Nous demandons donc de rompre le contrat avec Villo et de lancer un partenariat public-privé avec Billy Bike pour développer le vélo en free-floating à Bruxelles afin de garder l’emploi et le savoir-faire sur notre territoire, de valoriser les actifs de qualité et de poursuivre l’excellent service rendu aux Bruxellois", indique le député De Beukelaer.

Pas de rupture de contrat prévue

Avant les vacances, la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), avait fait part de ses critiques à l’encontre de Villo, qui "ne répond plus aux attentes" des autorités. "Il ne faut pas attendre la fin de la concession actuelle avec JCDecaux pour mettre en œuvre un autre système de vélos en libre-service", avait indiqué la mandataire en commission.

Le contrat de Villo se clôture en 2026. Et pour le casser, la Région devrait débourser 20 millions. Selon le député Les Engagés, "le momentum ne se présentera pas deux fois", car "dans quelques années, lancer un service de vélos en free-floating depuis zéro coûtera beaucoup plus cher aux Bruxellois, et on aura perdu encore du temps". "Si Billy Bike disparaît, ce sera la responsabilité de Mme Van Den Brandt et de son inaction", assène le député.

Des propos qui font réagir le cabinet de la ministre Groen. "Il y a des procédures légales avec des bases objectives. Si on veut investir dans un nouvel opérateur, il y a un appel d’offres avec d’autres candidats potentiels."

Quant à la rupture du contrat Villo ? Le cabinet assure qu’il n’en est pas question tant les conséquences financières seraient lourdes. "Une réflexion est en cours pour l’après 2026. On veut en tout cas des solutions avec des temporalités moins longues, car la technologie évolue rapidement."