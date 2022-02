Un automobiliste averti en vaut deux. Dès lundi, plusieurs chantiers vont perturber la mobilité automobile dans la capitale.

Dans le centre de Bruxelles, la rue Belliard sera rétrécie les 8 et 9 février à hauteur de la rue Marie de Bourgogne. Idem entre le 10 et le 11 février sur le boulevard du Jardin Botanique, au croisement de la rue des Cendres, en direction de Schaerbeek. Sur l’avenue Louise, la circulation est rétrécie sur une latérale au niveau de l’arrêt Bailli du 10 au 11 février, et la circulation est encore perturbée entre la rue Defacqz et la rue Janson. De même, une grue viendra perturber la circulation de l’avenue Louise à l’intersection avec la rue de la Longue Haie ce 13 février.

À Saint-Gilles, l’avenue Ducpétiaux est fermée du 7 février au 25 avril entre la chaussée de Waterloo et la rue d’Albanie, en raison de travaux d’égouttage menés par Vivaqua. Une déviation est mise en place via la rue Antoine Bréart. La circulation est également rétrécie du 7 au 11 février sur l’avenue Jaspar, au croisement de la rue Berckmans.

À Schaerbeek, des bandes sont toujours rétrécies sur une latérale du boulevard Reyers en direction de Montgomery, entre l’avenue de Roodebeek et le square Vergote, et ce jusqu’au 25 février.

À Ixelles, des bandes sont également rétrécies sur l’avenue de la Couronne à hauteur du boulevard Général Jacques (jusqu’en mars) et sur la chaussée de Vleurgat au croisement de la rue de l’Abbaye (ces 7 et 8 février).