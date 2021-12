Décorations lumineuses, enseignes flamboyantes… Bruxelles vibre au rythme des plaisirs hivernaux. Si le trafic automobile est plus fluide en raison des congés (et du télétravail), des perturbations sont à prévoir à cause de plusieurs chantiers. Voici donc la liste des travaux qui vont le plus impacter la mobilité bruxelloise au cours des prochaines semaines.

À Etterbeek, des travaux auront lieu entre le 10 janvier et le 3 mars sur le boulevard Louis Schmidt au croisement de l’avenue Commandant Lothaire : la latérale sera fermée et la circulation déviée par le tunnel Boileau. Dans le prolongement de cet axe, un chantier aura lieu sur le boulevard Général Jacques au croisement avec la chaussée de Wavre : deux bandes de circulation seront fermées, tout comme la traversée du carrefour venant de la chaussée de Wavre.

À Ixelles, cette même chaussée de Wavre fera l’objet de travaux entre la rue du Trône et la rue Goffart : les bandes de circulation seront rétrécies entre le 3 janvier et le 23 mai.

Au Nord de la Région bruxelloise, à Jette, de lourdes interventions auront également lieu au niveau des voies de tram de l’avenue Secrétin : la circulation sera dès lors déviée entre le 10 janvier et le 29 mars.

Plus au Sud, à Forest, des travaux de la Stib sont planifiés place de l’Altitude Cent et avenue Alexandre Bertrand. Le trafic local sera dès lors dévié entre le 10 janvier et le 10 avril.

Enfin, à Uccle, des opérations au niveau des câbles de télécommunication entraîneront la fermeture d’une bande de circulation de l’avenue De Fré à hauteur du numéro 62. La circulation sera alternée du 3 au 7 janvier prochain.

Rappelons également que des chantiers impactants pour la mobilité ont lieu entre autres sur le boulevard du Midi (création de la station de métro Toots Thielemans), la chaussée de Haecht à Schaerbeek, la rue Wayez à Anderlecht et la chaussée d’Alsemberg.