Mieux vaut anticiper que perdre son temps dans les bouchons ! Plusieurs chantiers vont fortement entraver la circulation dans la capitale à partir de ce lundi 25 octobre.

Dans le centre de Bruxelles, sur la place de l’Yser, la bande de circulation sera rétrécie au croisement du boulevard d’Anvers ce lundi et ce mardi. Fermetures d’une bande de circulation également du 27 au 29 octobre sur le rond-point Schuman (entre l’avenue d’Auderghem et l’avenue de Cortenbergh), sur la rue de la Loi (la nuit uniquement, au croisement de la rue des Deux Églises) et sur l’avenue Livingstone (croisement de la rue Stevin, en direction de Saint-Josse). Une bande de circulation du square Marie-Louise est également fermée au croisement de la rue Ortélius jusqu’au 5 novembre.

Jusqu’au 9 janvier 2022, rappelons que des travaux ont lieu place Louise, au croisement de l’avenue Louise. Ce qui implique un rétrécissement des bandes de circulation.

À Etterbeek, des interventions au niveau de câbles de télécommunication entravent aussi la mobilité sur l’avenue de l’Yser (fermeture d’une bande et déviation via la rue Charles Degroux du 25 octobre au 9 novembre) et l’avenue de la Chasse au niveau de la rue Titz (bandes réduites en direction de Mérode du 26 au 29 octobre).

À Saint-Gilles, les bandes de circulation sont réduites dans des tronçons de l’avenue du Roi (du 25 au 31 octobre) et de la rue de France (du 27 au 28 octobre).

Plus au nord, toujours des complications sur l’avenue Plasky, au croisement du square Plasky : les bandes de circulation sont rétrécies en direction de Meiser. Un important chantier également à signaler au croisement de l’avenue de Laeken et de l’avenue de Jette : un rétrécissement de voirie aura lieu du 26 au 31 octobre en direction de la basilique de Koekelberg.

Sous réserve des conditions climatiques, un asphaltage de grande ampleur sera enfin effectué du 30 octobre (21h) au 2 novembre (5h) à Anderlecht sur la drève Olympique, entre le rond-point Henri Simonet et le rond-point « Cora-Decathlon » : la circulation sera dès lors interdite, tout comme le stationnement.