Dans le cadre du Green Deal, des panneaux sont installés le long de l’"EuroVélo5" entre Canterbury et Brindisi sur 3.200 km... y'a plus qu'à rouler.

C’est un des symboles du "Green Deal européen" : la piste cyclable EuroVélo5, entre Bruxelles et l’Italie, a été inaugurée ce mercredi en présence de fonctionnaires européens et de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

© D.R.

La piste s’étend sur 3.200 km, entre Canterbury (sud du Royaume-Uni) et Brindisi (dans les Pouilles méridionales italiennes), en passant par Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. Certes, la route ne s’apparente pas sur tout son long à la digue d’Ostende et est truffée de multiples défis cyclables : les montages et la mer. Mais la route est désormais entièrement balisée.

"Cette réalisation a une grande valeur symbolique, car la véloroute conduit les cyclistes au cœur des institutions européennes, le long de la célèbre rue de la Loi." Un panneau a notamment été placé à l’entrée du parc du Cinquantaire.

Egalement appelé "Via Romea Francigena", l'EuroVelo 5 est l'un des 17 itinéraires cyclables de longue distance développés par l'ECF sur le continent européen. Le trajet sillonne l'Angleterre, la France, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. En Belgique, il couvre quelque 400 kilomètres de route balisés entre Estaimpuis, Grammont, Bruxelles, Wavre, Namur, Marche-en-Famenne et Martelange, notamment.

"EuroVelo est le plus grand réseau de véloroutes au monde et l'Europe peut en être très fière. Une fois terminé, le réseau fera au total plus de 90.000 km, traversera 42 pays différents et contribuera à hauteur de 7 milliards d'euros par an à l'économie européenne. La réalisation du tronçon de l'EuroVelo 5 ici à Bruxelles nous rapproche un peu plus de cet objectif", a déclaré à cette occasion Jill Warren, CEO de l’European Cyclists’ Federation.

Bien qu'il n'existe pas encore de chiffres sur les retombées économiques du tourisme cyclable à Bruxelles, "on estime sur base des statistiques des pays voisins qu'un cyclo-touriste dépense en moyenne 68 euros par jour, ce qui est plus qu'un touriste en voiture", explique la chargée de projets Tourisme chez Pro Velo, Charlotte Massagé.

© D.R.