C’est une des artères principales de Jette qui va bientôt faire l’objet d’un chantier de grande envergure. La rue Léon Theodor, sur laquelle circule le tram 19, va être restaurée entièrement sur le tronçon compris entre les arrêts de la place Reine Astrid et de la gare de Jette. Au programme : renouvellement de l’ensemble des voies de tram, réfection des trottoirs et voiries, adaptation des arrêts, et plantation de 46 arbres.

La Stib a introduit une demande de permis, et une enquête publique est en cours jusqu’au 30 septembre. Les travaux des impétrants sont prévus en 2022, et ceux de la Stib en 2023.

Rappelons que ce projet aura un grand impact sur le stationnement. Il ne restera en effet que cinq places de parking, sur la septantaine de places présentes actuellement. Une suppression nécessaire qui permet un agrandissement des trottoirs et un respect des normes actuelles, selon l’échevin jettois Bernard Van Nuffel (Écolo). “Le but est de rendre la rue plus agréable, plus attractive”.

© D.R.