La réouverture de nombreux commerces le lundi 11 mai a conduit à une hausse de fréquentation sur le réseau souterrain de la Stib de 44 % par rapport à la semaine précédente, mais la fréquentation reste bien en-deçà des chiffres enregistrés habituellement avant le confinement.

"Cette hausse souligne bien la nécessité d’augmenter l’offre sur le réseau afin de continuer à permettre aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité en respectant les distances sociales et ce, tout au long de la mise en œuvre des différentes phases du déconfinement décidées par les autorités", explique la Stib dans un communiqué.

Bien que la fréquentation du réseau ait augmenté, elle reste en-deçà des chiffres enregistrés habituellement lors d’un lundi normal (avant le confinement). La fréquentation du réseau souterrain de la Stib représente actuellement 23% de la fréquentation enregistrée lors d’un lundi normal. Il n’y a donc pas eu de mouvement de foule sur le réseau lors de cette nouvelle étape du déconfinement.

Si les chiffres concernent exclusivement le réseau de métro, en raison de l’action du personnel ayant perturbé hier le réseau de surface, le monitoring effectué par la société bruxelloise de transport public depuis le début de la crise montre que la fréquentation du réseau de surface a toujours suivi la même tendance que celle du réseau souterrain.

Respecter les règles

La Stib rappelle à nouveau à ses voyageurs l’importance de respecter les règles et mesures sanitaires mises en place pour la protection des voyageurs et celle du personnel de la STIB : port du masque (ou tissu couvrant la bouche et le nez) obligatoire à partir de 12 ans dès l’entrée en station, dans un véhicule ou aux arrêts, respect des distances sociales en se tenant éloignés les uns des autres, réserver l’usage des transports publics aux personnes qui n’ont pas d’autres alternatives pour se déplacer, éviter les déplacements en heures de pointe, respecter les injonctions des agents de la STIB.