La Stib reprendra son offre complète dès la rentrée scolaire. Les voyageurs et voyageuses pourront à nouveau bénéficier de l’ensemble de l’offre de la Stib (fréquences, horaires). Après les adaptations liées à la crise Covid et ensuite à la période des vacances scolaires, la Stib reprend à 100% dès le 31 août.

La Société bruxelloise de transports publics adapte chaque année son offre à la rentrée scolaire. Cette rentrée ne fera pas exception mais verra surtout le retour de l’offre complète de la Stib à partir du lundi 31 août. L’horaire jaune (hors vacances scolaires) sera d’application.

Pour rappel, l’offre de la STIB s’est adaptée à la crise COVID. Un réseau spécial a été mis en place durant le confinement pour favoriser les trajets vers les activités essentielles (commerces, hôpitaux…). En fonction des différentes phases de déconfinement (réouverture des commerces, des écoles…), les fréquences ont ensuite été renforcées jusqu’à la période des vacances scolaires où le réseau bruxellois de transport public a suivi un rythme estival.

Aujourd’hui c’est la rentrée. Une rentrée qui, dans le primaire et le secondaire, se fera avec une ouverture des écoles à 100%.

Dès le 31 août prochain, l’horaire d’été fera place à l’horaire jaune. Cette reprise s’accompagnera également, comme à chaque rentrée, de quelques changements sur certaines lignes du réseau (amélioration de la fréquence le dimanche après-midi sur les lignes 34 et 60, départs supplémentaires en semaine le matin sur les lignes 47, 56 et 88, modifications d’itinéraires sur les lignes 13, 88 et 98, déviation de la ligne 51 et création d’une ligne temporaire).

Le service Noctis, interrompu en raison de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions prises par les autorités par rapport à l’horeca et au monde culturel, va également reprendre à partir du 31 août.

Son exploitation sera toutefois limitée en termes d’horaires, avec des derniers départs depuis le centre-ville prévus entre 1h00 et 1h30 (contre 3h du matin avant la crise). De même, la ligne 71, normalement exploitée plus tard le jeudi soir, ne sera exploitée que jusqu’à 1h00 - 1h30.

Ces adaptations sont liées aux contraintes actuellement encore imposées au secteur de l’horeca ainsi qu’au secteur culturel.

La fréquentation des transports publics reprend, même si elle reste moins élevée qu’avant la crise. Cet été, la Stib a enregistré un taux de fréquentation de 65% par rapport à l’été précédent. Si cette rentrée se fera avec un réseau scolaire primaire et secondaire complet, le télétravail reste encore recommandé par les autorités. La Stib ne s’attend dès lors pas encore à voir la fréquentation de ses transports revenir à la rentrée au niveau d’avant la crise.

Cependant, en proposant à ses voyageurs une offre maximale, la Stib leur garantit plus de confort et d’espace dans ses bus, trams et métro. Une récente étude réalisée auprès des voyageurs durant l’été montre que leur niveau de satisfaction est supérieur à celui d’avant la crise. Les voyageurs mettent en avant un niveau de propreté supérieur et plus d’espace dans les véhicules.

"Depuis le début de la crise, nous avons pris des mesures supplémentaires pour rendre les déplacements en transports aussi sûrs que possible", déclare Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB. "Ces mesures d'hygiène complémentaires resteront bien entendu d’application ainsi que la mise en circulation de tous les véhicules disponibles sur le réseau à fréquences maximale de manière à garantir une rentrée en toute sécurité. Et bien sûr, le masque fait désormais partie intégrante de la tenue vestimentaire des voyageurs des transports publics que nous remercions pour leur solidarité et leur confiance."

"Ce premier septembre, nos enfants et adolescents reprennent le chemin de l'école et comme chaque année, la Stib sera là pour les y amener. Comme cette rentrée est particulière, et que beaucoup d'entre nous ont besoin de se sentir rassurés de reprendre les transports publics, les équipes de conduite, de nettoyages et de contrôle sont en place pour que chacun soit et se sente en sécurité", explique de son côté Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Consulter l’application de la STIB

La STIB invite ses voyageurs à consulter son application mobile afin d’être informés des horaires et perturbations éventuelles, et ainsi pouvoir planifier au mieux leurs voyages sur ses lignes.

Un nouveau service, permettant d’avoir une indication sur l’affluence estimée sur une ligne ou à un arrêt du réseau, est également aujourd’hui disponible sur le site internet de la Stib. Ce service permet aux voyageurs de découvrir la fréquentation prévisionnelle (basée sur les données des semaines précédentes et l’historique saisonnier) du réseau afin de planifier leurs voyages en fonction, quand c’est possible.

À partir de la mi-septembre, des informations sur la fréquentation des lignes et des stations seront également disponibles via l’application mobile de la STIB.