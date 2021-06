En janvier 2010, une décision du Conseil d’État allait causer pas mal de soucis à Infrabel. La plus haute juridiction administrative du pays recalait le permis octroyé au gestionnaire du réseau ferroviaire belge pour la construction de deux voies supplémentaires entre Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse, sur la ligne 124 Bruxelles-Nivelles. À l’époque, Infrabel estimait que cette annulation engendrerait un retard de trois ans dans les travaux. Onze ans plus tard, le nouveau permis n’a toujours pas été accordé...