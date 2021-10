Le quartier Potaarde à Berchem-Sainte-Agathe s’apprête à connaître deux grands chantiers dans les prochains mois à partir de l’avenue du Roi Albert. Les autorités communales prévoient en effet de réaliser des rénovations complètes ("de façade à façade", comme on dit dans le jargon) de tronçons de la rue de Grand-Bigard et de la rue des Chats.

"On va essayer d’étaler les travaux et réaliser des phasages", assure Saïd Chibani (CDH), échevin des Travaux publics à Berchem.

La rue de Grand-Bigard sera refaite entre l'avenue du Roi Albert et la rue du Broek, un tronçon d’environ 650 mètres.

"On va remettre en conformité la voirie et les trottoirs. On aura des plateaux pour les passages piétons", commente l’échevin. Une "grande partie" des emplacements de stationnement sera maintenue et des arbres seront plantés. Cette rénovation durera environ 120 jours ouvrables et s’élève à environ 1,2 million.

La rue des Chats sera également refaite en 2022 entre l’avenue du Roi Albert et la rue du Zénith sur environ 350 mètres. "Il y a une nouvelle crèche avec pas mal de passage", indique le mandataire humaniste. Le tout pour un montant prévu de 700.000€.

Autre chantier berchemois à l’agenda de 2022 : le réaménagement en profondeur de la rue Hogenbos jusqu’au numéro 49, avec l’installation d’un plateau ralentisseur. "C’est une rue très détériorée. Un plateau va être placé au milieu de la rue. Les travaux s’élèvent à environ 300.000€", explique Saïd Chibani.