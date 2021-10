Le tant attendu métro 3 avait été annoncé pour 2024 pour son tronçon sud (entre la Gare du Nord et Albert) et 2030 pour son tronçon nord (entre la Gare du Nord et Bordet)… mais ce sera finalement juin 2025 et mai 2032 ! Interpellée ce mardi en commission par David Weytsman (MR), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a en effet confirmé que "l’ambition communiquée au début des travaux de génie civil en automne 2020 est donc une mise en service du tronçon Gare du Nord-Albert au plus tôt fin juin 2025. Pour le tronçon Nord-Bordet, la mise en service est estimée à mai 2032".

Parmi causes du retard : des délais liés aux conséquences des études d’incidences, la crise sanitaire et les adaptations conséquentes des plans des stations.

"La date exacte de mise en service devra être établie ultérieurement, lorsque tous ces chantiers complexes et imbriqués seront dans des phases de mise en œuvre beaucoup plus avancées", avertit cependant la ministre.

Le député libéral dénonce de son côté un retard cumulé pour les deux différentes parties de 3,5 ans. "On a l’impression que c’est une fatalité. Je suis convaincu qu’il y a moyen, moyennant payement ou en faisant fonctionner les pénalités, de voir dans quelles mesures on peut rattraper ces retards".

"On donne toujours les plannings les plus optimistes, car on veut que ça avance", rétorque la ministre, qui assure qu’un monitoring est effectué avec les différents partenaires impliqués.