Des problèmes techniques ont été remarqués lors du creusement du tunnel du métro sous le Palais du Midi dans le centre de Bruxelles, a affirmé la plateforme multimedia néerlandophone Bruzz, vendredi. L'information a été confirmée par la Stib. Des tests et analyses supplémentaires nécessaires entraîneront un certain retard dans les travaux, selon le média bruxellois. Les problèmes ont été découverts il y a plus d'un mois et se concentrent sous le Palais du Midi. Il y sera plus difficile que prévu de creuser le tunnel. "Il n'y a a priori pas de problème de stabilité sous le Palais du Midi", a précisé la porte-parole de la Stib An Van hamme.

"Ce n'est pas comme si le Palais du Midi risquait de s'effondrer dans l'immédiat. Mais nous avons remarqué que le sous-sol n'est pas le même partout, il fluctue. C'est lié au fait que le lit de la Senne s'y trouvait auparavant. C'est pourquoi nous devons mener d'autres analyses pour déterminer de quels paramètres supplémentaires nous devrons tenir compte pendant l'exécution des travaux."

Selon la Stib, les projets de tunnel et de station de métro à Stalingrad ne sont pas menacés. Le calendrier par contre pourrait être revu, même si la Stib estime qu'il est prématuré de s'avancer sur terrain. Des sources proches du dossier évoquent un revers majeur qui pourrait retarder les travaux de plusieurs mois.

Ce contretemps a aussi un impact sur le coût financier du projet, a confirmé le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open-VLD). En février, il avait été annoncé que le coût total du métro (incluant la transformation du pré-métro et le prolongement de la ligne 3 jusque Bordet) passait de 1,6 à 2,3 milliards d'euros. A l'époque, peu d'explications avaient filtré. "Ces problèmes techniques au Palais du Midi participent à la hausse du montant, mais ne sont pas la seule cause", indique désormais le ministre Gatz.