Une motion adoptée à l'unanimité mercredi soir demande au gouvernement fédéral de débloquer un budget pour offrir des alternatives aux navetteurs. "Actuellement, on met la charrue avant les boeufs. Il faut impérativement concrétiser le projet de RER et aménager des pistes cyclables dignes de ce nom à Uccle et Rhode-Saint-Genèse avant d'éventuellement envisager une fermeture du Bois. Mais aujourd'hui, les alternatives sont nettement insuffisantes", explique Pierre Rolin, bourgmestre de Rhode-Saint-Genèse.