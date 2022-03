Dès le 19 mars prochain, des travaux de grande ampleur auront lieu à Vilvorde à proximité du ring bruxellois. L’avenue des Médias ("Medialaan"), qui a donné son nom à la société flamande DPG établie à cet endroit (VTM, Q-Music, Joe), sera rénovée entre la sortie du ring et le rond-point avec l’avenue Roi Baudouin.

Les travaux vont s’étaler du 19 mars au 3 avril. Durant cette période, la circulation motorisée sera interdite. Les automobilistes devront donc faire un détour pour se rendre à la Cité des Pjeirefretters, et en particulier à Kassei et le quartier du Domaine des Trois Fontaines. Ils devront temporairement utiliser la sortie 7 (Grimbergen) et passer par Koningslo avant de pouvoir rejoindre le quartier de l’avenue des Médias… ou même directement emprunter la sortie 5 (Machelen).

© Werken Aan de Ring

Les cyclistes ne seront quant à eux confrontés qu’à une faible déviation, et uniquement pour ceux qui doivent rejoindre la rue de la Poste. La ligne de bus 820 est quant à elle déviée entre les localités de Kassei et Koningslo.

© Werken Aan de Ring

Notons que la bretelle de sortie-entrée du ring ne subit aucune perturbation pour le trafic en provenance ou destination du sud de la rocade (Neder-over-Heembeek, pont Buda ou Koningslo).

Ce chantier intervient dans le cadre des pharaoniques travaux de rénovation de l’échangeur vilvordois. Le pont du ring est restauré, et sera accompagné d’un pont cyclo-piéton, dans la même philosophie que la passerelle qui vient d’être érigée non loin de là, à Zaventem.