Situé en bordure de l’abbaye de la Cambre, le "rond-point de l’étoile" d’Ixelles fait partie, comme Meiser, Sainctelette… de ces points noirs de la mobilité bruxelloise. Et bien sûr… ceci n’est pas un rond-point. Ou du moins, "n’est plus". Le "rond-point" de l’étoile est en réalité un carrefour, et un carrefour d’une grande complexité : au total, neuf voies, neuf flux automobiles, se croisent.. avec également un tram qui traverse.

© Google street

"Le carrefour pose de véritables problèmes de sécurité", alerte l’échevin Yves Rouyet (Ecolo), qui rappelle qu’un enfant a perdu la vie il y a deux ans à cet endroit, avenue du Congo.

Pour "simplifier" et "sécuriser" la situation, le collège échevinal ixellois compte mettre en cul-de-sac l’avenue de la Folle Chanson. Des bacs à fleurs seront placés pour condamner l’accès aux véhicules et l’unique entrée se fera dès lors par l’avenue Émile Duray. "Cela permettra également de prolonger la piste cyclable du boulevard Général Jacques, car il y a actuellement un chaînon manquant entre cette piste et celle de l’avenue Franklin Roosevelt", indique l’échevin.

Selon l’écologiste, ce changement devrait peu incommoder les riverains : "la rue sera apaisée, et les alternatives sont suffisantes".

Un plan global

Mais ce n’est pas tout. D’autres changements sont à prévoir au niveau du carrefour. "Notre rêve, c’est de sécuriser les autres branches du rond-point de l’étoile", explique Yves Rouyet.

Mais outre la complexité du site se pose le problème de la complexité institutionnelle. L’avenue du Congo et le boulevard Général Jacques sont des artères régionales, et la frontière de Bruxelles-Ville se superpose au quartier.

Après l’avenue de la Folle Chanson, Ixelles annonce déjà vouloir agir sur l’autre côté du carrefour, à savoir les avenues Maurice, Ernestine et des Courses, en ne gardant que l’accès via l’avenue Maurice.