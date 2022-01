Les autorités bruxelloises aimeraient réaménager les rues autour du périmètre du futur centre administratif. Un dossier de grande ampleur qui donnera plus de place aux piétons et cyclistes, mais entraînera de facto la suppression d’emplacement de stationnement.

Le nouvel immeuble Brucity, c’est "le" projet administratif de la Ville de Bruxelles sous cette législature. Situé sur le site de l’ancien Parking 58, premier parking à étage du pays, le nouveau centre communal aura une capacité d’accueil de 1.700 employés.

Mais ce projet ne se limite pas au site… La Ville de Bruxelles vient d’introduire une demande de permis pour réaménager le périmètre autour du nouveau builiding, à savoir la rue des Halles, la rue du Marché aux Poulets (entre rues des Halles et de la Vierge noire), la rue des Poissonniers, la rue de la Vierge Noire, la rue de l’Evêque (entre le boulevard Anspach et la rue de Laeken), la place Sainte-Catherine (entre la Place du Samedi et la rue de Laeken), la rue de Laeken (entre la rue de l’Evêque et la rue des Augustins), la rue des Augustins.

"Dans le périmètre du projet, les aménagements sont très anciens et ont été réalisés à l’époque où les fonctions de circulation motorisée et de stationnement occupaient le rôle principal et dominaient sur d’autres modes de déplacement notamment le mode actif", peut-on lire dans la demande.

Deux rues piétonnes

Toutes les rues précitées seront réaménagées de façade à façade, pour en faire une zone de plain-pied. Selon le projet, la rue des Halles et la rue du Marché aux Poulets deviendraient des zones piétonnes, ce qui créerait "une entité homogène avec le piétonnier des boulevards du centre". L’accès serait fermé grâce à des bornes rétractables, ce qui permettrait de laisser l’accès aux livraisons, services de secours et riverains.

© Ville de Bruxelles

Les autres rues du périmètre seraient mises en "zone résidentielle", avec donc une vitesse limitée à 20 km/h. La circulation de la place Sainte-Catherine sera également modifiée.

© Ville de Bruxelles

Côté stationnement, c’est le saut de géant… "La situation projetée supprime la totalité des places de stationnement", lit-on dans la demande de permis. Quatre places PMR seront créées… Ajoutons toutefois que le futur parking Brucity comportera 561 places, et le parking Whitewood (De Brouckère) 490 places.

Niveau transports en commun, une réorganisation est prévue : l’arrêt de bus rue de la Vierge Noire sera supprimé, l’arrêt de la rue de l’Evêque sera maintenu et sera équipé d’un abri, et deux nouveaux arrêts avec abris seront aménagés sur la rue des Poissonniers, et baptisés "arrêt Bourse".

Sont également prévus : une bande cyclable séparée, 140 arceaux pour vélos, 43 arbres à haute-tige et 23 zones vertes.

L’ensemble du projet est soumis à une enquête publique jusqu’au 10 février.