Le projet détaillé sera présenté le jeudi 13 février.

La place Marie Janson, également appelée "carré de Moscou", va radicalement changer de visage dans les années à venir.

Cette place d'une surperficie de 14 000 mètres carrés qui jouxte le parvis de Saint-Gilles sera à terme transformée en parc urbain. L'enquête publique pour tout connaître du projet démarre ce jeudi et durera jusqu’au 6 mars 2020. La commune et les architectes Paula Vigano et VVV présenteront le projet le jeudi 13 février à 18h dans la salle Cérès de l’Hôtel de Ville de St-Gilles.

© DR



Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Parvis-Morichar.

Un projet de parking a maintes fois été évoqué sur cet espace mais il n'en sera finalement rien. La place Janson sera végétalisée et des aménagements ludiques seront apportés. C'est là également que devrait définitivement s'implanter le marché.