Du changement dans le quartier de l’hôtel de ville de Saint-Gilles. Dès ce lundi 23 mai, plusieurs nouveaux sens uniques voient le jour. "Ces changements visent à décourager le trafic de transit et offrir plus de tranquillité aux habitants", indique la commune bruxelloise.

© D.R.

Jusqu’à présent, la rue de Savoie, située à l’arrière de l’emblématique édifice, était à double sens. Dès ce lundi, les autorités instaurent un sens unique inversé, de part et d’autre de l’avenue Jef Lambeaux, également mise à sens unique vers l’hôtel de ville. Le tronçon de la rue de Savoie entre l’avenue du Mont Kemmel et l’avenue Jef Lambeaux est uniquement empruntable par les automobilistes en direction de la chaussée d’Alsemberg. Le tronçon entre l’avenue Lambeaux et la rue de Lombardie uniquement en direction de Lombardie. En d’autres termes, il n’est plus possible d’utiliser la rue de Savoir pour traverser le quartier entre la chaussée d’Alsemberg et la rue de Lombardie.

En contrepartie de ces mises à sens unique, Saint-Gilles compte installer une piste cyclable bidirectionnelle rue de Savoie entre la chaussée d’Alsemberg et la rue de Lombardie. Le tronçon vers l’avenue du Mont Kemmel ne bénéficiera quant à lui que d’une piste dans le sens de la montée.