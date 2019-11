Les faits se sont déroulés ce mardi midi dans la rue Théodore Verhaegen.

Un dramatique accident est survenu ce mardi midi dans la rue Théodore Verhaegen. Une cycliste roulait en parallèle d'un camion lorsque ce dernier a voulu s'engager dans la rue Fernand Bernier.

La chauffeur du camion n'a pas vu la cycliste et l'a renversée, la traînant sur plusieurs mètres.

"La victime est née en 1985 et a été renversée à cause de l'angle mort. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital et est actuellement opérée. On ignore son état de santé actuel", explique la porte-parole de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles).

La rue Verhaegen est actuellement fermée à la circulation.