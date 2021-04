Après une transformation complète, la Place Guy Cudell a été inaugurée aujourd'hui en présence du bourgmestre Emir Kir, du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.

"À travers cette nouvelle réalisation urbaine, la commune de Saint-Josse entend offrir à sa population un espace convivial où la nature et l'art s'invitent tout en rendant hommage à une figure marquante de l'histoire communale, Guy Cudell", explique la commune dans un communiqué. Pour rappel, un budget d'un peu plus d'un million d'euros, dont plus d'un cinquième sur fonds propres, a été nécessaire à la réalisation de ce projet.

"Cette place est devenue un lieu où l'on se retrouve, où l'on flâne, où l'on lit, on déjeune, on contemple… une place où la vie s'invite et s'écrit au quotidien. Car c'est cela qui, à mon sens, définit la réussite d'un projet urbanistique: son appropriation pleine et entière par la population tout en rappelant l'histoire de la commune. Le pari est donc réussi ! Je félicite les équipes communales et je remercie la Région pour son soutien", explique le bourgmestre Emir Kir.

"Cette nouvelle place Guy Cudell est le résultat d’un long travail initié en 2013 dans le Contrat de quartier Axe Louvain. Elle répond à cette thématique si importante et essentielle en rénovation urbaine qu’est l’espace public. Cette place est le fruit d’une démarche participative mise en place de manière à mener une réflexion pour la création d’un nouvel espace en concertation avec les habitants et les jeunes. Je suis heureux de découvrir le résultat aujourd’hui : une nouvelle place, véritable espace de détente, de repos, aménagée, colorée et ludique", précise Rudi Vervoort.

De son côté, la ministre Elke Van den Brandt rappelle que c'est ce genre de projet qui va permettre d'apaiser la ville. "Petit à petit, quartier par quartier, Bruxelles se transforme pour devenir une ville apaisée, plus verte, plus conviviale. Le réaménagement de la Place Guy Cudell est un excellent exemple de la manière dont la qualité de vie des Bruxelloises et des Bruxellois peut être sensiblement améliorée lorsque plus d'espace public est offert aux habitants."