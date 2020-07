Le parking de 450 places ne sera pas accessible pendant la durée des travaux. "Avec la reprise en interne de la gestion du parking par la commune depuis le 1er janvier 2020, nous avons pour premier objectif de faciliter la vie des riverains en leur proposant une solution de parking avec un tarif démocratique de 68 euros par mois. Nous voulons aussi que ce parking offre à ses utilisateurs toutes les fonctionnalités d’un parking moderne : meilleur éclairage, sécurisation accrue, moyens de paiement adaptés, signalétique claire,…C’est là l’objectif des travaux qui débuteront le 6 aout et qui transformeront le parking Scailquin", explique le bourgmestre Emir Kir.

Pour rappel, la reprise en interne de la gestion du parking a été opérée par la commune lors de l’arrivée à terme d’une concession au privé. Cette décision a pour objectif d’offrir un "service plus performant et notamment orienté vers les besoins des riverains tout en assurant une maîtrise totale de la politique de stationnement en orientant une partie du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie tant en journée qu’en soirée et durant le week-end", indique la commune.