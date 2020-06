Ce projet prévoit notamment la création d'une crèche, le réaménagement du complexe scolaire, de la salle de sports et de la place Guy Cudell.



Le chantier de réaménagement de la place Guy Cudell, à Saint-Josse, touche à sa fin. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du Contrat de quartier Axe Louvain. Ce projet prévoit notamment la création d'une crèche, le réaménagement du complexe scolaire, de la salle de sports et de la place Guy Cudell.



"Ce projet ambitieux fait partie de la Déclaration de politique générale et nous sommes heureux de voir que la partie qui concerne la place Guy Cudell est quasiment finalisée. Il reste certains éléments pour lesquels nous souhaitons avoir toutes les garanties et sur lesquels l'Administration a rendu un avis, avant que nous puissions planifier l'inauguration de cette belle place. C'est une étape importante dans un projet ambitieux, fruit d'une large concertation, qui transformera durablement le quartier", explique le bourgmestre Emir Kir.