Thomas va porter plainte auprès de la zone de police Bruxelles Nord.

La semaine dernière, nous relations la mésaventure de Flora Billiouw, fondatrice du service Wheel of Care, dont la particularité est de procurer des soins à domicile en se rendant à vélo au domicile des patients, qui a été percutée par une camionnette.

Ce vendredi matin, c'est son collègue Thomas qui dit avoir été victime d'une agression sur la chaussée de Haecht, à Saint-Josse, alors qu'il se rendait à une consultation à l'hôpital. "Juste avant 7h, je roulais sur la rue du Méridien à vélo. Une camionnette me dépassait à vive allure et a failli me renverser, ne laissant pas plus que 5 à 10cm de distance. La distance légale est d'un mètre... Le chauffeur avait l'hôpital comme destination, juste comme moi. À la barrière, je fais comprendre au conducteur qu'il a mis ma vie en danger. Il me moque. Je me rends à l'entrée. Le chauffeur sort de son véhicule, commence à me menacer et me frapper. Heureusement, que j'avais un casque. J'ouvre la porte et j'appelle la sécurité, qui intervient. Je suis sous le choc d'avoir été agressé, d'abord sur la route, puis physiquement, et cela pendant la semaine de la mobilité. Il y a une semaine, ma collègue Flora a été renversée. Et il y a quelques jours, dans le centre de Bruxelles, quelqu'un a été battu parce qu'il disait à un chauffeur de rouler plus lentement", explique Thomas, qui va porter plainte auprès de la zone de police Bruxelles Nord.