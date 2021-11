C’est un véritable coup de théâtre qui se produit sur l’avenue de Tervueren… et plus particulièrement sur le tronçon etterbeekois de la voirie. Dès ce lundi, des ouvriers construisent une piste cyclable "monodirectionnelle" sur la latérale en direction du Cinquantenaire. Après quoi, ils feront de même de l’autre côté d’avenue, en direction de Montgomery.

Ce chantier impromptu fait suite à une ordonnance de police prise vendredi par le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR). "Il y a de plus en plus de cyclistes qui circulent, d’enfants, de vélos cargo… La situation devient dangereuse et il fallait prendre une mesure", assène le libéral.