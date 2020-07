La piste cyclable y restera deux ans pour la phase de test.

Dans le cadre des 40 km de pistes cyclables promises par le gouvernement bruxellois, cette semaine, c'est au tour de la piste cyclable du boulevard Lambermont vers Van Praet d’être mise en place. Ce matin, la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen), et la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (Défi), ont présenté les plans de cette phase de test. "Après toutes ces années, le boulevard Lambermont obtient enfin une meilleure infrastructure cyclable. En direction de Van Praet,une des trois voies va être transformée en piste cyclable. Les cyclistes auront leur voie propre sur toute la longueur du boulevard. Cette phase de test durera deux ans pour y évaluer l'impact. Après, il y aura une refonte totale de ce tronçonqui comprendra une voie cyclable sécurisée pérenne", a déclaré la ministre. Les travaux préparatoires à la phase de test ont commencé aujourd'hui.

A un certain nombre de carrefours, des places de stationnement devront être supprimées et des aménagements doivent être réalisés. Pour deux raisons essentielles : par mesure de sécurité, pour augmenter la visibilité des cyclistes, et pour garder toujours deux voies descendantes afin d’éviter les embouteillages. Les plans ont déjà été soumis et approuvés par le service de sécurité routière de Bruxelles Mobilité et par le Siamu.

Cécile Jodogne se dit satisfaite : "Cela fait près de 20 ans que Schaerbeek plaide pour la réalisation de cette latérale sur le boulevard comme il en existe une dans l’autre sens. Cette solution est bonne pour les cyclistes, mais elle transforme aussi cette véritable autoroute urbaine en boulevard urbain. C’est encore plus vrai aujourd’hui dans le cadre du plan régional Good Move dans lequel le Boulevard Lambermont est identifié dans les réseaux AutoPLUS et VéloPLUS. Mobilité et sécurité sont des enjeux essentiels sur lesquels la majorité schaerbeekoise travaille beaucoup. Je me réjouis de l’engagement de la Région."

La piste cyclable y restera donc pendant deux ans pour la phase de test. "Dans l'intervalle, des plans pour un réaménagement définitif sont en cours de finalisation. L’analyse de cette phase de test nous aidera certainement à mettre en place une solution équilibrée qui permet la sécurité des nombreux cyclistes, et assure, pour tous les usagers, une circulation fluide sur le boulevard Lambermont", précise l’échevine de mobilité Adelheid Byttebier (Groen).