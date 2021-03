Le Collège schaerbeekois a pris une décision sur le futur aménagement de la zone du quartier des Azalées, à proximité du parc Josaphat. Au-delà de la volonté de libérer le quartier de son trafic de transit, les membres du collège ont porté une attention particulière à la sécurité des usagers les plus faibles, à un meilleur partage de la voirie pour tous les modes de transport ainsi qu’à l’esthétique des futurs aménagements.

Ils ont tenu également à apaiser l’avenue Stobbaerts et les abords des écoles qui s’y trouvent. Leur objectif : offrir aux habitants un espace où il fait bon vivre et où tous bénéficient de plus de calme et d’un air plus pur autour du parc Josaphat.

Afin de favoriser au mieux de flux de circulation, le collège a choisi le maintien des sens uniques de l’avenue des Azalées vers Eisenhower, des rues des Pâquerettes et Fontaine d’Amour en direction de l’avenue des Azalées et de l’avenue Eisenhower à partir de l’avenue des Azalées jusqu’à l’avenue Stobbaerts. Deux sens uniques opposés sont créés sur l’avenue Stobbaerts et se rejoignent à hauteur de la rue Vandenbussche, ce qui empêche le trafic de transit et améliore la sécurité des enfants. Un verrou sera donc créé à la hauteur de la rue Vandenbussche.

© DR

La vitesse limitée à 30km/h et la mise en sens unique ont permis de repenser complètement le partage de la voirie et d’y faire directement circuler les vélos qui disposeront de deux pistes cyclables marquées sur l’avenue. Cet aménagement a été privilégié par le collège pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité mais aussi aux riverains d’accéder à leur domicile plus aisément, ce qui avait été largement plébiscité lors des soirées de dialogue.

La réalisation de ces aménagements débutera à la fin du mois de mars/début d’avril avec l’asphaltage de l’avenue des Azalées. Le chantier sera mis en œuvre une fois que les travaux sur l’avenue Chazal seront finalisés. Les habitants seront informés des travaux via un toute-boîte.