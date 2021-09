Un peu de peinture, et le tour est joué ! À l’occasion de la journée sans voiture, un nouveau passage piéton vient d’être dessiné ce dimanche dans la rue des Palais (commune de Schaerbeek). Une initiative citoyenne pour réclamer davantage de sécurité routière… mais qui s’avère également illégale. "On a été interpellé par la police, qui a pris nos noms et n’a pas exclu d’envoyer la facture pour le nettoyage", nous explique Pieter Fannes, riverain schaerbeekois et membre de l’association Heroes for Zero. Mais cette interpellation et ses conséquences n’ont pas l’air d’inquiéter outre mesure le groupe d’activistes, militant pour une meilleure sécurisation des routes.