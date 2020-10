Trois mois durant, l'avenue des Azalées est devenue une rue à sens unique. Du côté des maisons de l'avenue, une piste cyclable à double sens a été construite et des mesures supplémentaires ont été prises en matière de circulation. L'objectif du projet : apaiser l'artère et ainsi mettre en application le plan régional de mobilité Good Move. "Le but est de protéger le quartier contre le trafic de transit, de partager la rue de manière optimale avec chaque usager de la route et d'offrir une meilleure qualité de vie", indique la commune.

Après cette période d'essai, les autorités locales invitent les riverains à donner leur avis sur les modifications apportées au plan de circulation dans le quartier. Vous pouvez ainsi remplir l'enquête sur le site communal jusqu'au 9 décembre prochain. En raison des mesures accrues autour du Covid-19, Schaerbeek indique par ailleurs que la soirée participative avec le quartier est reportée d'octobre à décembre 2020.