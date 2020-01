L'un des sujets phares du conseil communal de ce jeudi soir à Schaerbeek sera sans surprise le nouveau règlement de stationnement. Au programme, une motion introduite par le PS et le PTB pour modifier ce dernier.

En effet, les deux partis de l'opposition estiment que le nouveau régime est trop extrême. Comme la pétition qui tourne maintenant depuis une semaine, Abobakre Bouhjar (PS) et Axel Bernard (PTB) réclament que le stationnement soit gratuit le samedi. Par ailleurs, les deux chefs de groupe demandent également une carte de dérogation pour les aidants proches, "tout comme cela est prévu pour les enseignants ou le personnel des crèches par exemple", précise le socialiste. "Les Schaerbeekois ayant besoin d’être assistés par un membre de leur famille doivent pouvoir recevoir la visite d’un aidant à un tarif acceptable."

Enfin, le PTB propose de limiter les horaires des horodateurs à 18h au lieu de 21h. "Nous voulons limiter l'impact du stationnement réglementé sur la vie familiale et privée des Schaerbeekois. Le nouveau règlement de stationnement fait payer cher les proches qui nous rendent visite. Tous les revenus sont frappés de la même manière et cela affecte toutes nos relations sociales. Les membres de la famille qui viennent passer quelques jours de vacances et qui vont devoir payer encore et encore", conclut Axel Bernard.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier la gestion du stationnement à Schaerbeek a été cédée à l'agence régionale parking.brussels. Parmi les changements majeurs, une généralisation de la zone verte sur tout le territoire et la fin des tickets de parking.