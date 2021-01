De nombreux projets vont voir le jour dans les mois et années à venir à Schaerbeek afin de repenser l'espace public. On peut ainsi citer la refonte, dès cette année, de l’arrêt Coteaux dans l’avenue Rogier qui va se traduire par un réaménagement de l’espace public et un plus grand confort pour les usagers de cet arrêt très fréquenté. C’est également le cas pour l’important chantier qui démarrera sous peu entre Liedts et Thomas par la création d’un lien direct vers/de Masui pour les trams 62 et 93 via le tunnel de l’avenue de la Reine.

La chaussée d’Haecht fera ainsi l’objet d’un embellissement entre la place de la Reine et l’arrêt Robiano, ce qui facilitera la fréquence des bus 65/66 et du tram 92. Enfin, l’avenue Princesse Elisabeth sera totalement réaménagée de la gare de Schaerbeek jusqu’à la Cage aux Ours.

Ce dernier projet, porté par la Stib, vise à offrir une meilleure qualité de vie aux habitants. La rue sera rénovée de façade à façade. "Des transports en commun performants et attractifs, des voiries apaisées, des trottoirs plus larges, des pistes cyclables mieux sécurisées, etc. Davantage d’arbres et de plantations. La verdurisation de l’espace public est une priorité communale. Ce projet s’inscrit ainsi parfaitement dans la volonté schaerbeekoise d’embellir et de verduriser ses quartiers. Cela nécessitera des travaux d’aménagement et, ne le cachons pas, des suppressions de stationnement", explique la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi).

"Nous voulons souligner que les préoccupations des habitants en cette matière ont été prises en compte. Le collège des Bourgmestre et Echevins a pris l’initiative de mettre autour de la table différents acteurs institutionnels (Stib, parking.brussels, SNCB) et promoteurs privés, afin que des solutions de compensation soient trouvées aux places de stationnement qui seront supprimées. Au final, ce sont 47 places qui deviendront accessibles jour et nuit aux riverains via des parkings mutualisés, places auxquelles pourront s'ajouter 57 autres emplacements en soirée. Cela témoigne du juste équilibre qu’il faut trouver afin que cette amélioration du cadre de vie des habitants profite au plus grand nombre", précise la bourgmestre.

La Stib va déposer son permis d'urbanisme dans les jours qui viennent. L'enquête publique devrait se tenir cette année et le chantier devrait démarrer en 2022. Les travaux commenceront du côté de la gare de Schaerbeek et se termineront avec le tronçon de la Cage aux Ours.