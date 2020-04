La police de la zone Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a saisi administrativement mardi après-midi, dans la rue du Pavillon à Schaerbeek, la voiture d'un chauffard, qui a mis en danger plusieurs usagers de la route par son comportement et sa vitesse excessive, a indiqué jeudi la police par communiqué.

Une patrouille a remarqué le véhicule vers 14h50. Il conduisait à une vitesse excédant les 30 m/h autorisés dans la rue et slalomait sans raison apparente. Les policiers ont constaté qu'il s'est dangereusement approché d'un cycliste et qu'en essayant de le dépasser à un passage pour piétons, à l'intersection de la rue du Pavillon et de la rue Vanderlinden, il a mis en danger l'intégrité physique d'une autre personne.

La patrouille a en conséquence décidé d'intercepter le véhicule pour comportement de conduite inapte à anticiper les éventuels obstacles et mise en danger de l'intégrité physique de plusieurs usagers de la route. Un procès-verbal listant les différentes infractions relevées a été dressé. Le véhicule a été saisi pour 5 jours ouvrables. Cette saisie a été avalisée par la bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction Cécile Jodogne, conformément à la procédure.

Ce type de saisie administrative est mise en oeuvre par la zone de police Bruxelles-Nord depuis décembre dernier. Elle est réalisée, en l'absence de saisie judiciaire, sur base de l'article 30 de la Loi sur la Fonction de police (LFP).