Ce week-end, quatre personnes ont perdu la vie dans le trafic bruxellois.

Ce mercredi 5 février, un mémorial sera dévoilé pour Stéphanie Verbraekel, une jeune journaliste tuée en traversant la chaussée de Haecht le 7 novembre 2017. Sa mort a déclenché une vague de solidarité, d’abord à Schaerbeek, puis partout dans la région Bruxelloise. "Ce week-end encore, quatre personnes ont perdu la vie dans le trafic bruxellois", rappelle le collectif 1030/0 dans un communiqué.

Les parents de Stéphanie, ses amis et le collectif 1030/0 ont ainsi décidé de créer un mémorial à l’endroit de son décès. Pour ce faire, ils ont contacté le designer reconnu et riverain Jean-François D’Or. Il a développé une installation qui réfère à la fois à Stephanie et à la fragilité de tous dans le trafic.

Au lieu de créer un monument isolé, D’Or a décidé de protéger symboliquement un des érables longeant la rue. Autour de l’arbre il a fait placer un anneau en acier corten. On peut y voir deux bras qui embrassent l’arbre, mais également le zéro qui fait référence au zéro morts sur les routes proposés par collectif 1030/0. Dans l’acier, un texte a été gravé et parle de Stephanie et de la collision brutale qui a causé sa mort. Dans l’arbre, au-dessus de la mêlée, quelques plumes oscillent. 'Lors d’un rendez-vous avec les parents dans l’appartement de Stephanie, j’ai tout de suite remarqué qu’elle collectionnait des plumes, juste comme moi. J’ai été tellement touché que j’ai décidé de les intégrer dans l’œuvre", explique l'architecte.

Les habitants du quartier, les amis de Stephanie et enfants sont d'ailleurs invités à amener des plumes et ainsi contribuer à la réalisation du mémorial.

Le mémorial sera dévoilé le mercredi 5 février à 12h30 à la hauteur de la chaussée de Haecht 274.