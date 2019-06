La police dispose de la plaque d'immatriculation du fuyard.

Un enfant a été percuté par un chauffard qui a pris la fuite, mercredi soir rue Dupont à Schaerbeek. Âgé de six ans, le garçon a été transporté à l'hôpital. Il était légèrement blessé. La police dispose de la plaque d'immatriculation du véhicule, une Ford Fiesta.

"L’enfant présentait une bosse et il était en état de choc. Il a été emmené à l’hôpital pour s’assurer que tout allait bien. Le véhicule impliqué dans cet accident a été identifié par nos services et l’enquête se poursuit en vue de déterminer les circonstances de l’accident et qui était le conducteur au moment de l’accident", a expliqué la porte-parole de la zone de police Nord Audrey Dereymaeker, à nos confrère de Sudpresse.