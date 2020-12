Une dispute entre un automobiliste s'est produite jeudi dernier dans la commune de Schaerbeek. Le cycliste, un homme de 26 ans, dit avoir été tabassé alors qu'il voulait sécuriser une traversée piétonne.

"Ce jeudi 10 décembre vers 15h15 au passage pour piétons faisant face au glacier Flamingo à Helmet, je me suis fait agresser par un automobiliste "sauvage". En sortant du magasin, j'avais mes sacs de courses et je vois que le feu est vert et que plusieurs groupes d'enfants s'apprêtent à traverser la route. Je constate qu'un automobiliste arrive à toute vitesse et est sur le point de brûler le feu, malgré les enfants prêts à traverser. J'ai donc "immobilisé" le véhicule en me stoppant net au milieu du passage", peut-on lire dans son témoignage partagé par le collectif 1030/0 sur Facebook.

"J'ai ensuite frappé avec le plat de ma main sur la capot et j'ai dit au conducteur qu'il était fou de rouler de cette façon, en zone 30, en brûlant un feu et qui plus est, en présence de nombreux enfants. Celui-ci est sorti de son véhicule, m'a asséné un coup de boule et puis trois coups de poings sur le côté droit du visage, avant de repartir à toute vitesse.J'ai fait le choix de ne pas répondre à l'agression. J'ai ensuite été aux urgences, où ils ont constaté de multiples fractures mais heureusement, aucune fonction vitale n'est atteinte. J'ai eu beaucoup de chance", précise le jeune homme.

Il a porté plainte à la police.