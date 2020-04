Le passage des voitures sera par ailleurs proscrit à certains carrefours des avenues Deschanel et Voltaire.

Suite à l'appel à projets lancé la semaine dernière par le gouvernement bruxellois, la commune de Schaerbeek a pris deux mesures pour favoriser la distanciation sociale des piétons et cyclistes, de plus en plus nombreux en ville.

Ainsi, décision a été prise d'aménager un parcours sécurisé pour les joggueurs autour du parc Josaphat. L'aménagement est prévu pour la fin de la semaine, espère l'échevine schaerbeekoise en charge de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen). Sont concernées les artères suivantes : Lambermont, Louis Bertrand, Thibaud, Chazal, Azalées, etc.

La commune va également créer un "groen land" avenues Deschanel et Voltaire, quasi jusqu'à la Cage aux Ours. "L'idée est de sécuriser certains carrefours dans ces deux avenues en empêchant le passage des voitures, ce afin de faciliter le passage des cyclistes", poursuit l'échevine.